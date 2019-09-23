斗六發生「合法剝皮」推銷化妝品消費糾紛 消保官這麼說

2019-09-23 14:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市出現「合法剝皮」、推銷美容課程的消費糾紛，一名大學女生在斗六逛街時，被推銷員以免費試用美容產品所吸引，在簽約買下包括化妝品的十幾萬元美容課程，手法有如詐騙集團；消保官張嘉麟表示，天下沒有白吃的午餐，這種消費糾紛開始於一個願打、一個願挨，後來消費者反悔，但已簽下合約，在法律上很難成案，多靠調解化解糾紛。

雲林縣議員王又民接獲民眾陳情，指他讀大學的女兒兩個月前到斗六光南百貨附近逛街，被美容中心推銷員搭訕，並帶回其營業處試用產品，在誘使女兒同意下，打開十幾瓶化妝品，宣稱價值16萬餘元，再告知她可以每個月2000元代價分期付款；家長發現女兒雖有零用錢，都一直喊沒錢花，才知道被騙，所以向他陳情，並報警處理。

王又民表示，類似的手法在外縣市已發生多起，目前斗六市也有3起類似案件，呼籲民眾要小心，不要掉入陷阱。

消保官張嘉麟表示，這是常見的消費糾紛，業者常以課程包裹產品的方式販賣商品，推銷的對象以年輕成年人為主，由於社會經驗不足，在推銷員三寸不爛之舌下，常被牽著鼻子走，加上不需要立刻掏錢出來，所以一開始沒有什麼特別感覺，等離開後愈想愈不對，等到要反悔，經過已經過了退貨的七日期限，或是部分商品已經開啟，無法退貨，是屬於有「合法陷阱」消費糾紛。

張嘉麟說明，由於交易兩方都是成年人，一個願打、一個願挨，就算報警處理，最後多數還是無法成案，只能走調解程序；最特別的是，業者會把雙方買賣的債權賣給資融公司，所以發生糾紛時，消費者面對的不只是業者，還有資融公司；所以當事人要申請調解前，也要先繳一筆金額不小的和解金。

張嘉麟呼籲消費者，有多少錢就做多少事，常常「不用錢的最貴」，業者常用「話術」讓消費者放下心防，等簽下合約書後，要反悔就很麻煩了。

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