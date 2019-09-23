勾倒韓籍母女遭車輾 小黃、公車司機判賠

2019-09-23 14:30

〔記者溫于德／台北報導〕咸姓韓籍婦人4年前推著載有3歲女兒的嬰兒車，行經行人穿越道，卻遭小黃後照鏡勾到嬰兒車，害女童從嬰兒車甩出，數秒後，1輛中興巴士閃避不及，再將咸婦壓在輪下；幸2人送醫後均無生命危險。咸婦丈夫後來提告索賠，士林地院審結，判小黃應賠償女童17萬餘元；另小黃、中興巴士及司機應連帶賠償咸婦292萬餘元，可上訴。

警方調查，2015年9月3日上午10時許，咸婦推著載有3歲女兒的嬰兒車從北市士林區德行西路要穿越文林路時，遭黃男駕駛的小黃後照鏡勾到嬰兒車，導致咸婦跌倒在路中，女童也從嬰兒車中甩出；數秒後，一輛中興巴士280公車也未注意母女跌倒在地，直接輾上倒地婦人。

一旁工地工人見狀，立刻開堆高機合力將公車頂高，順利將咸婦拖出送醫急救；至於3歲女童，僅頭部些微擦傷，但飽受驚嚇。

咸婦的姜姓丈夫後來提告表示，妻子不僅在台就醫，回韓國後仍需持續接受治療，且因撕裂傷面積過大，無法使用人工皮僅能使用自身大腿皮膚進行移植，導致迄今仍無法正常行走，甚至有留下後遺症的可能，不僅需請看護照顧，也喪失勞動能力，身體與精神上均飽受折磨，因此向小黃、公車司機連帶求償1178萬餘元，中興巴士同樣須負起責任。

3歲女童部分，姜父認為，女兒前額4公分撕裂傷已嚴重影響身心健全發展，後續還須進行臉部整形手術，且仍會不時作惡夢，所以向小黃求償60萬餘元。

小黃辯稱，雖有擦撞到咸婦，但未造成重大傷勢，反而是公車將咸婦捲入車底並拖行，才導致咸婦重大傷勢；針對女童部分，小黃承認是他的責任，但求償精神慰撫金過高。公車司機則說，咸婦被小黃撞倒後，他駕駛的公車視線遭阻擋才會壓到咸婦，因此應由小黃負擔較重賠償責任。

法官審理後認定，小黃應賠償女童未來醫療費、精神慰撫金共17萬5197元；另小黃、中興巴士及司機應連帶賠償咸婦292萬餘元。

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