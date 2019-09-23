醉漢持棍入侵校園？梨山警迅速制伏...全台最高國中小危機演練

2019-09-23 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕醉漢持棍入侵校園？梨山國中小附設幼兒園小朋友驚聲尖叫，和平分局員警獲報立即人趕到場，成功壓制醉漢，事後才知，原來是校園危機處理演練，因學童事先未接獲通知，格外感受到外人入侵校園的危機意識。

梨山國中小及附設幼兒園，是全台海拔最高（2012公尺）的國中小學及附設幼兒園，師、生共2百多人。

為強化校園安全防護機制及危機處理，和平分局梨山分駐所22日配合校方實施演練，模擬下課時，1名校外不明人士手持木棍及酒瓶，渾身酒氣進入校園，四處遊蕩並持木棍敲打教室門窗，校方立即報警，老師並引導學生到安全處所避難，緊閉門窗、放下窗簾，確保學生避開醉漢，同時盡量牽制醉漢，等待警方救援。

警方獲報後立即調派線上巡邏警力趕赴學校現場，並由校方人員引導至醉漢位置，迅速將醉漢壓制逮捕，校園恢復平靜，結束演練過程。

由於校方這次演練並未事先通知學生及附近居民，致學生及居民以為真的有醉漢持棍入侵校園，事後才愰然大悟被騙。

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