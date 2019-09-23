法務部啟動查賄、反賄 蔡清祥南下宣誓「學不賄」

2019-09-23 13:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕再3個多月就要舉行2020總統大選，為讓民眾反賄成流行，高雄地檢署將推出反賄選新歌「學不賄」，以創新的RAP饒舌方式詮釋反賄選，法務部長蔡清祥特地南下宣誓查賄，他表示，檢察機關今年成立科技偵查指揮中心，結合檢、警、調、廉政，透過現代科技同步偵訊、做數位證據分析，跨機關指揮辦案，現場查獲的證據可即時回傳查證，增加查賄機動性和精準度。

蔡清祥指出，檢察機關也成立「雲端反賄數位中心」，可透過數位媒體傳播反賄觀念及作法，檢舉管道包括手機、APP、市話等，此外，雲端平台還提供反賄影音資料、反賄宣傳等資料，可供各縣市地檢署使用，增加反賄選宣傳力道。

另橋檢用心推出「司法近用權」影片，不僅令檢察官眼睛一亮，也讓高雄地檢署檢察長周章欽讚佩、稱許，影片除國、台、客、英語外，還提供越南、柬埔寨、印尼等語言，讓新住民朋友都能聽懂、了解「司法近用權」，「司法近用權」即當事人、證人到署應訊流程及刑事訴訟程序上權利保障。

法務部長蔡清祥感謝同仁的用心，藉由短片、各國語言和地方方言，把相關的司法程序、偵查機關設備，以及如何保障當事人及證人權益，清楚說明讓民眾了解，不至於進入司法程序時心慌，更讓多元民族更親近司法。

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