與越南女上床怕曝光 前後匯款94萬卻反控她詐欺

2019-09-23 13:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕越南籍的阮姓女子因工作結識劉姓男子，兩人前後發生多次性關係，但阮女被劉男指控以「我懷孕了，要墮胎」等理由詐財，前後要求他換款94萬6千元，威脅不匯款，就要公布兩人關係，但檢方調查後，發現劉男至今無法提供具體事證，認為證據不足，全案不起訴。

不起訴書指出，從事美髮工作的阮姓女子，2014年與劉男結識，兩人曾多次發生性關係；但年紀小劉男許多的阮女，卻被劉指控以懷孕、坐月子等理由，要求劉男匯款。

檢方調查，2014年9月至11月期間，劉先後匯款9次，每次金額小至6000元，最多則一次匯款16萬元，總金額共94萬6000元。

去年10月雙方再度發生性關係，阮女在11月致電劉男，以懷孕要產檢為由，要劉匯款4萬8千元，還恫稱墮胎要18萬，且威脅若不付錢，就要公布兩人關係。

劉自認被阮女威脅，才向家人自首，並陪同至警局報案；但阮女到案時辯稱，劉曾向他借款5萬，最後卻威脅要發生關係才願意還款，她才在去年8月、9月與劉上床。

阮女喊冤，她雖然曾在電話中提到懷孕，劉聞訊卻要求她拿掉孩子，她僅回應「沒錢」，被沒有恐嚇劉匯款。

檢方發現，阮女從9月就已停經懷孕，劉指控「假藉懷孕、墮胎」的恐嚇情節並不存在，且劉在偵查中還稱「是以嫖妓心態跟被告發生關係」，難認定阮女用詐術使劉男付款，事發後劉始終未能提出具體事證，難憑單方面說法，就認為阮女涉嫌詐欺、恐嚇取財，全案不起訴。

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