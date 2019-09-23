故意抱狗咬「街頭戰警」？ 飼主有提醒「狗會咬人」不起訴

2019-09-23 13:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］劉姓男子今年1月9日駕車搭載張姓女子，行經桃園市八德區和平路時，被桃園市警局保安大隊攔下盤查，過程中陳姓小隊長兩度遭張女飼養的狗兒咬到，劉男還曾口出「你們是流氓喔」，兩人分別被依妨害公務、傷害罪嫌送辦，桃園地檢署檢察官傳喚現場證人及勘驗警方密錄器，當時劉男、張女曾提醒「狗會咬人」，且劉男口出「流氓」兩字，從前後文來看，是與警方爭論時所提出的質疑，難認兩人有妨害公務、傷害之嫌，偵結予以不起訴。

當天劉男被保大巡邏員警攔下盤查，劉男與張女分別坐在駕駛、副駕駛座，後座還有張女飼養的狗兒，陳姓小隊長盤查後座時被狗兒咬到手部，其中一次還是張女將狗兒抱出之際，張女被質疑是故意抱狗咬人，雙方爭論時劉男幫腔口出「你們是流氓喔」等語。

對於被控妨害公務、傷害罪，劉男、張女雙雙喊冤，劉男辯稱，警方被狗咬到後與張女發生爭執，他認為警方對張女的口氣太兇，才會質疑「你們這是流氓行為喔」，並不是說「你們是流氓喔」；劉男、張女另稱，警方盤查前有事先提醒「狗會咬人」，絕無故意抱狗兒咬警察。

檢方傳喚在場者包括劉男、張女、陳姓小隊長等人，並勘驗密錄器後還原現場狀況，當時員警在車外查證劉男、張女身分時，後座傳來狗兒吠叫的聲音，因車窗是打開的，狗兒一度撲咬正在盤查後座的陳姓小隊長，劉男、張女隨即提醒「狗會咬人喔」，之後張女被要求下車將狗抱走，轉身時狗兒似又咬了站在旁邊的陳姓小隊長，雙方便發生爭執，劉男幫腔「剛剛就跟說那隻狗會咬人」、「人家是女孩子」，被警方要求閉嘴後又回稱「你們是流氓喔」。

檢方指出，從在場者的說詞及密錄器，劉男、張女有提醒「狗會咬人」，且是配合警方要求將狗抱出，難認有故意抱狗咬人行為，劉男的用詞從後文觀諸，應是對警方行為提出的質疑，也難認有侮辱員警的犯意，偵結予以兩人不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法