被控虐狗遭起訴 淡水愛媽委屈哭了...

2019-09-23 12:46

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水區小坪頂深山收容流浪貓犬私人狗吵，遭檢舉環境惡劣，疑似有「狗吃狗」情形，還讓狗食用問題飼料等情形，狗場負責人陳喜紅事後被依違反動保法起訴。士林地院今開庭審理，自認是「愛媽」的陳婦當庭否認虐狗，且先前曾有民眾送飼料，經她試吃，發現有藥草味，認為狗可能會不喜歡，所以拿去燒毀。

陳喜紅庭後數度委屈拭淚，無法受訪；站在她身旁的尤姓寵物司機則說，陳姓愛媽曾詢問為何吃這種飼料，狗都烙賽（台語）？尤男還唸愛媽，「如果吃沒牌子的飼料沒事，有牌的飼料商就倒閉了」，不過尤男也掛保證表示：「陳姓愛媽義務幫助流浪狗，並未虐狗。」

去年2月初，動保處獲台灣防止虐待動物協會（TSPCA）通報小坪頂私人狗場有虐待動物情事，隨即調集多位獸醫師、動保員及TSPCA執行長姜怡如等20餘位志工前往查看，發現狗場瀰漫著糞臭及屍臭味、環境惡劣，總共飼養犬隻200隻、貓7隻。

動保處緊急將38隻犬隻帶回治療，其餘犬貓全數收容，並將現場犬隻遺骸火化安葬，另將3隻犬隻遺骸送驗，釐清犬隻是餓死或遭外力虐死。陳喜紅事後遭起訴。

全案稍早開庭，陳喜紅當庭苦著臉說：「哪有可能故意養死牠們」，並指著旁聽席上的尤姓寵物司機告訴法官，尤男會協助將狗送醫，且坐在尤男身旁的官姓飼料商會固定提供飼料，絕不可能虐待寵物，因此當庭聲請傳喚兩人作證。

陳喜紅也說，有一次有人送飼料到狗場，經她試吃，發現有藥草味，認為狗可能不喜歡，所以拿去山上燒毀；此外，先前曾請過一名流浪漢代為打掃環境，但流浪漢後來偷跑，還偷走狗罐頭，後來雖想再請人來打掃，但因為請一個人要月花5萬元，所以作罷。

法官庭末同意陳喜紅傳喚尤姓寵物司機、官姓飼料商等兩人作證；另同意公訴檢察官傳喚周姓檢舉人，待證事實為釐清陳婦是否有虐狗情形。

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