吸金45億元被判刑 億圓富成員竟反控294名受害人誣告

2019-09-23 12:12

〔記者錢利忠／台北報導〕億圓富投資控股公司吸金45億元，新北地院去年判處多名被告重刑，今年8月再依違反銀行法，判集團研究部副總李金龍11年2個月徒刑，其餘10名副總等被告被判2年至11年徒刑，僅1人獲緩刑；檢方偵辦期間，有5名被告竟反控294名告訴人誣告；台北地檢署今將294人不起訴。

檢方調查，自稱「台灣巴菲特」並化名「陳子龍」的集團總裁周瑞慶等人，利用開說明會授課、參加旅遊等方式，向參加者誆稱億圓富擁有許多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、前景看好等假象，並以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」等名義，吸金45億元。

周瑞慶於案發後一度潛逃，後來落網被起訴，不過，新北地院認為周瑞慶涉案部分，與高雄地院審理中的案件屬同一案件，判決公訴不受理，檢方不服提上訴，高等法院已將原判決撤銷，目前上訴至最高法院。

2017年間，新北地檢署起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟等人，2018年8月，新北地院先依違反銀行法判人頭負責人、董事等1年9月至3年8月徒刑；同年11月，再依違反銀行法判陳東豐11年徒刑、吳松麟10年4月徒刑，其餘9名業務副總經理及業務處經理，分別被判2年至10年10月徒刑，有1人獲緩刑。

李金龍等11名副總、業務也涉吸金，且金額高達38億元，新北地院認定李金龍的犯罪所得229萬，判刑11年2月；副總蔡尚苑犯罪所得40萬，判刑10年；副總賴金鑫犯罪所得55萬，判刑10年4月；副總簡麗珠犯罪所得252萬餘元，判刑10年6月、副總黃子窈犯罪所得250萬，判刑10年10月。

副總黃雁宸犯罪所得150萬元，判刑10年6月；副總夏子茵犯罪所得380萬，判刑11年、副總林麗令犯罪所得225萬餘元，判刑10年6月；副總陳國楨犯罪所得161萬，判刑10年8月；副總陳進村因認罪並主動繳回犯罪所得，獲得緩刑；經理蔡豐益雖認罪及繳回所得，但因企圖影響證人仍被判刑2年。

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