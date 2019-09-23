老夫妻自美返鄉卻撲空 暖警舊址比對助團圓

2019-09-23 11:46

〔記者許國楨／台中報導〕一對長年住在美國的李姓老夫婦，最近思鄉心切加上實在太想念台灣的兒女，臨時起意買了機票就回台卻未告知，未料因門牌整編關係根本找不到住的舊址，且連繫不上兒女差點流落街頭，因此求助警所，所幸警方以舊址比對幫老夫婦查到新址，進一步聯繫上女兒喜團圓。

日前下著濛濛細雨的半夜，七旬李姓老夫婦提著大包小包的行李匆忙走進第五分局水湳派出所，喃喃著說想回家，員警趕緊攙扶他們入內休息，並詢問發生了什麼事情，為何在雨夜流落街頭呢？

原來這對老夫婦長年住在美國洛杉磯，但最近實在是思鄉心切，太想念在台灣的兒女了，於是臨時起意匆匆買了機票，卻沒有事先告知兒女，便迫不及待飛回台灣，想要給他們一個驚喜，但萬萬沒想到，水湳地區門牌早已重新整編，只知道舊地址的老夫婦夜裡根本找不到原本在台灣的住處。

而且時差及舟車勞頓的關係身體很疲憊，加上歲月久遠也不記得子女們的住處，焦急的不知所措，茫茫然不知何去何從，值班警員林彥均得知緣由，旋即以舊址比對幫老夫婦查到兒子的新址住處，但因事先未通知無法聯絡老夫婦的兒子。

經透過多方查找與詢問，老夫婦的兒子不巧到外地出差多日，一時半刻間，根本無法和兒子取得聯繫，讓這對一臉迷惘的老夫婦落入了有家歸不得的窘境，幸好林員趕緊再積極聯繫上老夫婦的女兒，老夫婦這才破涕為笑，終於可以見到思念已久的兒女了，非常感謝員警有驚無險的完成他們思親願望，也直呼下次不敢再這樣亂給兒女們驚喜了。

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