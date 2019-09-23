豪宅少33坪推給地政事務所扛 國土測繪中心卸責被打臉

2019-09-23 07:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蘇姓男子花2千多萬元購買透天豪宅後，發現土地權狀記載上百坪，實際測量竟少了33坪，憤而請求國賠3百多萬元，內政部國土測繪中心則推給地政機關要負責，卻被法官打臉，判決要賠261萬元。

蘇男告訴承辦法官說，2013年7月8日，他以2059萬元購買位於高雄市大社區透天房屋，土地所有權狀及土地登記謄本，均記載有362平方公尺，每坪78萬元價格。

不料，隔年10月申請鑑界後，結果卻發現土地面積實際僅為251平方公尺，竟然少了111平方公（33.5775坪），成了冤大頭，平白損失330萬元，認為內政部國土測繪中心當初鑑界有過失，聲請國家賠償。

國土測繪中心則指稱，1982年高雄市大社區地籍圖重測時，該建物的土地登記面積由223平方公尺，變為362平方公尺，並在2003年度完成圖解地籍圖數值化，但因面積有增多，仁武地政事務所卻未依規定查明原因，並辦理面積更正登記事宜，應負賠償責任才對，否認有過失。

橋頭地院調查，國土測繪中心前身即台灣省政府地政處測量總隊當初測量土地錯誤，並把面積計算表移交仁武地政事務所辦理登記，明顯有過失，不能因仁武地政事務所怠於更正面積的消極不作為而免責，判決要賠261萬元。

國土測繪中心不服判決，業已提起上訴，案由高雄高分院審理中。

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