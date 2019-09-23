花30萬買凶為紅顏 換來9年徒刑並賠160萬

2019-09-23 06:09

〔記者楊政郡／台中報導〕三角畸戀惹殺機！林女與江男離婚後仍同居一處，可是又與車男眉來眼去，當車男發現江不懂憐香惜玉，多次怒罵、毆打林女，車男花30萬元僱用吳男狙殺江男，要讓他「有多慘就多慘」，此案車男二審判處9年，吳男判7年10月，另外兩人還要連帶賠償160萬餘元。

發生在兩年前台中市大甲區的這起買凶槍殺情敵案，林女與江男兩人都是二次婚姻，婚後共同育有一女，而江男前一段婚姻也育有一子，一家四口原本和樂，但江男脾氣不好，2017年初兩人就已離婚，但仍與子女一起同居，車男則是汽車修配廠業務員，因林女前往修車而結識，得知林女離婚，展開追求，林女也沒有拒絕，形成三角畸戀關係。

車嫌到案供稱，因江男經常對林女辱罵、施暴毆打、精神凌虐，想替林女出氣，花30萬元並提供槍彈買凶，請同鄉吳男狙殺江男，林女並不知情，江男被吳男近距離開1槍擊中左上臂，子彈卡於胸部，幸送醫後無生命危險，吳男行兇後欲潛逃出境，在機場落網，供出車嫌買凶殺人情節。

此案刑事部分進入二審，車男依教唆殺人未遂判處9年徒刑，吳男則依殺人未遂判7年10月，目前上訴三審中。

江男雖救回一命，但經鑑定失能等級為第13級，減少勞動能力23.07％，請求醫藥費及看護費90萬餘元及600萬元精神慰撫金，法官對於醫藥費及看護費90萬餘元沒意見，但精神慰撫金審酌雙方財力及傷勢情形，降為70萬為適當，總計兩人須連帶賠償160萬餘元。

另外車男買凶，已支付吳男17萬元此部分為不法所得，依法必須沒入或追繳。

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