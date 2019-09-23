獨家》直播主之亂幕後！高雄組「后羿聯盟」瞄準太陽會

2019-09-23 00:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄「直播主之亂」，引發砸店、開槍一連串街頭暴力衝突事件！意外讓高雄在地少壯派兄弟大串聯，悄然搖旗、透過「微信」群組發起「后羿聯盟」，短短數日串聯超過500人，醞釀對抗連千毅背後的天道盟太陽會。

檢警掌握線報後，為防止再發生開槍尋仇事件，21日掌握積極新事證後，分別以涉嫌恐嚇、槍砲等罪嫌在北部大動作逮捕連千毅，另外也以恐嚇罪嫌在高雄逮捕外號「大仁哥」的鄭又仁等2名直播衝突事件主角，希望藉此化解一場箭在弦上的江湖腥風血雨。

高雄在地少壯派兄弟四天前搖旗成立「后羿聯盟」，雖沒歃血為盟的形式，發起首日就突破170人，短短3日響應入盟者超過500人，由於有若干高雄知名新生代角頭與昔日飆車族「車頭」、陣頭成員入盟，消息迅速在黑白兩道傳開。

由於古老神話傳說中，「后羿」以弓箭射下9個太陽，包括刑事局南打和高雄市刑大方面，在得知高雄道上出現此一新興聯盟，其中，大仁哥也名列該群組，警方敏感研判「可能是衝著太陽會而來。」

經警方深入了解，「后羿聯盟」群組談話內容動態，幾乎都是衝著直播主之亂，同仇敵愾表達對連千毅與太陽會的不滿，有人嗆聲「大家二盧輸贏！」但也有看熱鬧「喇低賽」的，在群組開玩笑戲稱要拉綜藝天王「憲哥」也入群組。

另一方面，檢警也接獲線報，有太陽會的成員獲悉「后羿聯盟」成立，醞釀再出手反制，檢警因此收網下重手，除了連日逮捕雙方人馬高達69人外，前晚聲押自稱開槍投案的張姓男子等7名滋事分子獲准，並將連千毅與大仁哥等雙方衝突事件主角都拘提到案，壓制雙方氣焰。

側面了解，在大仁哥被拘提後，成立四天的「后羿聯盟」也儼然氣勢動搖，陸續有人退出群組。

當年政府「一清」專案掃黑，本省掛角頭兄弟為在管訓隊為對抗竹聯、四海等外省掛幫派勢力，串聯成立全台第一大幫天道盟，此次高雄直播主之亂，意外讓高雄在地少壯派兄弟串聯成立「后羿聯盟」，不少地方聞人與警界人士私下談起此事，頗為意外，但也擔心後續餘波盪漾。

警方說，高雄道上兄弟雖大多屬地方角頭，但過去出了許多十大槍擊要犯，且角頭捍衛地盤，向來敢衝敢拚，幸虧治安機關及時掌握情資，逮捕衝突事件雙方主角，動搖「后羿聯盟」的氣勢。

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