機車莫名其妙打滑自摔 肇事者現身眾人嚇壞了

2019-09-22 20:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕省道台19甲線高雄阿蓮區復安國小前，日前夜晚發生一起離奇車禍，一名機車騎士莫名其妙打滑失控人車倒地，現場空無一物，警方據報趕赴勘驗，原先也查不出事故原因，後來在一旁昏暗水溝內，赫然發現一條不斷蠕動的眼鏡蛇，研判機車將眼鏡蛇一頭撞進水溝內，案情總算真相大白。

20歲謝姓機車騎士告訴警方，他騎車行經復安國小時，前輪疑似碾壓到不明物體，輪胎突然失控打滑倒地，他身上多處挫傷無力起身，回頭查看路面空無一物，所幸僅受皮肉傷並無大礙。

湖內警分局阿蓮分駐所警員曾靖芳、張皓仔細勘驗機車外觀，發現的確有碾壓物體的痕跡，但在現場並未發現有符合痕跡的物體，正當案情陷入膠著之際，眼尖的曾員在事故現場旁的昏暗水溝內，發現一個不斷蠕動的條狀物體，用手電筒一照，赫然驚見是一條眼鏡蛇，嚇壞了所有在場人員，研判眼鏡蛇是肇事者，在消防隊專業捕蛇人員的巧手下，終將這隻肇逃蛇順利歸案。

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