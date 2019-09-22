孟加拉籍色狼猥褻13歲少女 硬拗「摸一下又沒什麼」

2019-09-22 18:42

〔記者楊國文／台北報導〕在台逾期居留的孟加拉籍男子巴布（音譯），到桃園市一處社區從事清潔工作時，竟伸出狼爪猥褻13歲少女住戶的胸部、私處後逃離，被循線逮捕，他承認犯行，但辯稱只觸犯輕罪的性騷擾犯行，硬拗「只是摸一下又沒什麼」，否認猥褻犯行，但高等法院不採信，依強制猥褻罪判3年6月徒刑，且應於服刑後驅逐出境。

判決指出，孟加拉籍的巴布在台逾期居留，2017年起，多次到當時13歲少女小紅（化名）住處從事社區清潔工作。

2018年6月16日上午7時，巴布對小紅意圖不軌，先尾隨她搭乘電梯直到其住處門口前，再突然伸出狼爪隔衣偷摸她的胸部，小紅受驚大叫「不要」，立即出手撥掉巴布的右手，阻止他亂摸。

但巴布認為小紅落單，有機可乘，仍伸手隔衣觸碰她的臀部、外陰部、胸部等處，猥褻得逞。恰巧小紅的鄰居此時返家，巴布見狀害怕事機敗露，快速搭乘電梯離去。小紅不甘受辱而提告，檢方以強制猥褻罪起訴巴布。

審理時，巴布坦承伸手隔著衣服觸摸小紅的胸部、外陰部等私密處，但辯稱立即遭小紅將他的手撥開，應不構成強制猥褻罪，頂多觸犯性騒擾防治法的罪嫌，還大言不慚硬拗「只是摸一下又沒什麼」。

但高等法院審理認定，巴布先伸手觸摸小紅的胸部遭她喝斥阻止，並出手撥他的右手後，竟得寸進尺，強行撫摸她的胸部、外陰部等私密處，已觸犯強制猥褻罪，並認定他毫無悔意，因此判處3年6月，且應於服刑後驅逐出境。可上訴。

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