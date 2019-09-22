新興毒品氾濫！ 警方：已傳出小孩餵小孩

［記者黃淑莉／雲林報導］新興毒品推陳出新，防不勝防，員警指出，新興毒品已入侵校園，甚至外縣市有發生學童送給學童吃的情況，提醒家長注意孩子交友情況，並告知孩子不要隨便拿不熟識人給的糖果、咖啡奶茶包。
雲林縣衛生局、警察局、教育處、雲林地檢署等單位今天在古坑綠色隧道舉辦反毒宣導活動，同時啟動「反毒行動巡迴車—石虎號」，未來將駛進縣內各級學校，加強反毒宣導。
各單位在現場擺攤闖關，尤其著重在新興毒品，警方表示，新興毒品不僅琳琅滿目且推陳出新，繼先前的毒咖啡、奶茶包，糖果、餅乾，現還有毒郵票、毒梅粉等，有的外表根本無法分辨，防不勝防。
警方表示，新興毒品入侵校園，有縣市已發現孩子餵孩子情況，造成年輕學子在不知不覺中染上毒癮，在校園宣導主要讓孩子認識新興毒品，增加危機感，尤其是對不熟識、許久未見面的朋友、同學請的糖果、奶茶及咖啡包，不要隨便接受及嘗試。
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新興毒品推陳出新、琳琅滿目，警方表示防不勝防，加強宣導是為讓孩子有警覺心。（記者黃淑莉攝）
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雲林縣反毒宣導活動，員警加強對孩童宣導新興毒品種類。圖中人物與新聞事件無關。（記者黃淑莉攝）
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雲林縣反毒行動巡迴車石虎號今起駛進各校園。（記者黃淑莉攝）
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反毒列車石虎號透過互動遊戲方式讓孩子認識新興毒品及毒害情況。（記者黃淑莉攝）