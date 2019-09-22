遊艇擱淺小琉球 海陸空3路齊發急救援

2019-09-22 15:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球今天再傳出有遊艇在美人洞與花瓶岩之間的礁岸擱淺，由於船上8人之中，1名包姓男子腿部大量出血，且船身傾斜進水，狀況十萬火急，所幸經海巡、岸巡及消防和空勤總隊的與浪怒博，最後成功將該包姓傷者吊掛後送高雄小港的醫院，同行友人也在剛剛與其通上電話，人尚且平安，居民見狀，是直呼「天降神兵！」。

海巡署第七巡防區指揮部今天約11點半接獲118報案專線指「於屏東縣琉球鄉美人洞與花瓶岩附近海域，有一艘遊艇觸礁擱淺，船上有人員腿部受傷大量出血，且船身傾斜進水，連同船員在內，共8人受困，情況十分危急」，海巡署第七巡防區指揮部立即透過其聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊小琉球地區線上勤務人員及第五海巡隊勤務PP-10052艇，火速馳赴通報的現場，並同時聯繫空中勤務總隊直升機、屏東縣消防局第三大隊琉球分隊及海上救難協會等單位投入救援行列。

由於當地岸際礁、石遍布，且高低落差極大，岸巡人員只能慢慢推進到岸邊，也發現該名包姓男子傷勢確實有危險，不過今天在小琉球海面是吹起大風浪，救援人員雖可靠近，但要用擔架運送傷者上岸具非常難度，因此最後決定由空總直昇機直接在岸際施行吊掛，並由船上人員協助傷者吊掛，直昇機在大風中是穩如泰山的將傷者拉起，並後送高雄小港再送醫。

隨後由海巡人員在外海戒護，岸巡人員則頂著風浪，以岸際接駁方式將船上其它7人接出脫困，與大海怒搏，結束1場海上驚魂。初步調查，該船長彭姓男子申請臨時泊於白沙觀光港，今天應該是要帶3男3女的6名遊客出海遊憩，但疑似風浪太大遭流錨而被沖往岸際擱淺，從照片、影片中可看出，該艇已十分接近岸壁的大石塊，若風浪再大一點，後果恐不堪設想。包姓男子據傳是遭船上設備割傷而流血，所幸最後在吊掛後送下順利送醫，而經同行友人聯繫，所幸並無大礙。

海巡署第七巡防區指揮部表示，本次的救援除展現海巡署勤務指揮發揮靈活調度的迅速，更是驗證政府門間支援協調，救難視同作戰毫無懼險的精神，也要相信政府保障民眾生命財產安全的使命與決心，另外特別呼籲，民眾前往海邊或是港口周邊時，均應謹慎小心，如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線尋求協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法