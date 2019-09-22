登山健行突倒地 男子搶救後不治

2019-09-22 15:22

〔記者吳昇儒／新北報導〕彰化縣一名黃姓民眾今日上午11時許，與友人一起前往新北市貢寮龍洞平台附近的步道健行，卻突然昏倒在地失去生命跡象。同行有人立刻向岸巡隊員及119求援，將黃男送到貢寮保健站，經醫護人員搶救之後，仍無法救回黃男一命。

岸巡人員抵達時，見患者生命垂危，立刻對他施作CPR，並與消防人員合力搶救，將58歲的患者送往最近的貢寮保健站搶救。

陪同黃男爬山的友人向岸巡隊員表示，黃男突然說身體不舒服，當場倒地，意識不清，不知道到底發生甚麼事。

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