對著櫃台不是對人…老翁罵三字經改判無罪

2019-09-22 15:16

〔記者許國楨／台中報導〕經營雜貨店的李姓老翁，不滿一名男子騎車進騎樓撞到展售的玩具車，雙方因此起口角，老翁隨後進入店內突然罵了一句三字經，遭對方提出公然侮辱告訴，一審被判罰的老翁不服上訴，稱當時是因找不到老花眼鏡報警，才會脫口在櫃台內罵三字經，並非朝著對方罵，二審合議庭勘驗影片後採信判老翁無罪。

判決書指出，李姓老翁在潭子區經營雜貨店，一名男子去年5月4日晚間6時許，騎車進入店面騎樓時，不慎擦撞他擺放在騎樓展售的玩具車，李與男子口角後氣得轉身進入店內，未料被男子聽到他罵了一句三字經報案，並據此向到場警方提告，警方調閱監視器發現老翁的確有罵三字經，依公然侮辱罪嫌函送法辦。

全案在台中地院豐原簡易庭審理時，認定李涉犯公然侮辱罪，判罰5000元，李不服上訴辯稱，雙方當天確有爭執，但他只有罵李「假瘋（台語）」，辱罵三字經是因他要進店面內報警，一時找不到老花眼鏡很心急，才會隨口罵了一句三字經，不是對著男子罵。

台中地院二審合議庭勘驗影片，認為當時李距離男子只有3到4公尺距離，如果真的要對著男子罵，應該會走近且放大音量叫罵，才符合常情，而非走進櫃台內，且在櫃台內的確有尋找物品的動作，因此認定李的說法並非全然無稽採信判無罪，全案可上訴。

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