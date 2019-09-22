夫妻登東卯山遭帝王蜂螯傷 消防局救援送醫

2019-09-22 14:15

〔記者歐素美／台中報導〕吳姓夫妻昨跟隨登山隊攀登和平區東卯山，不料，遭遇帝王蜂蜂群，2人被螫，吳男因傷勢嚴重，抽筋畏寒，一度意識模糊；台中市消防局獲報立即上山救援，高級救護員評估吳男為嚴重過敏反應，當場打生理食鹽水點滴，將兩人平安送下山送醫。

台中市消防局21日中午12點半左右接獲黃姓女子報案指出，該登山隊攀登和平區東卯山登山步道，在3.5公里處遭遇蜂群，吳姓夫妻慘遭蜂螫，其中，吳男（54歲）背部多處被螫，出現畏寒、抽筋，吳妻（52歲）也被螫傷多處疼痛，需下山送醫。

因吳男意識模糊，對聲音有反應，並出現發抖、畏寒，1分鐘喘氣高達34次，消防局獲知立刻轉知前往救護的高級救護技術員翁偉展，依照「台中市政府消防局高級救護技術員預立醫療流程及技術操作手冊」進行評估，判斷是否需要指導醫生預立醫囑等內容，同時也聯繫太平長安醫院指導醫師陳治圩預先準備，待高級救護技術員到場進行線上指導。

救援隊在昨天下午3點左右接觸到吳姓夫妻，檢傷發現吳男雙腿抽筋發冷，劉女僅患部疼痛。高級救護技術員翁偉展隨後趕到，經評估確認2人沒有嚴重過敏反應，立即為吳男注射生理食鹽水，並以籃式擔架運送下山，昨晚7點15分將兩人送往登山口，由救護車送往東勢農民醫院治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法