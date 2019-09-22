暖警協助 助失智阿嬤平安返家

2019-09-22 12:03

〔記者黃建華／高雄報導〕有位年近8旬的阿嬤昨不慎街頭迷路，久未進食，渾身顫抖，話又說不清楚，新興警分局中正三所將她帶回派出所安置，利用警政系統比對轄區內的老人資料，總算查到相關資料，最後順利護送阿嬤返家。

警方前天接獲民眾報案，稱七賢一路與錦田路口有位迷途老婦人需要協助，警員陳俊宏、楊靖芬到場後見到一位白髮蒼蒼的阿嬤，詢問阿嬤的姓名及住址等相關資料，阿嬤卻一臉茫然，回答得語焉不詳，同時臉色蒼白，身體微顫抖。

警方得知她久未進食，便將她帶回中正三路派出所，將所內的水與點心分享給她。

機靈的陳員立刻使用警政系統內的老人資料，查到雷姓阿嬤已屆齡80歲了，在確認住址便直接載阿嬤返家。

不過，為確保阿嬤電腦中的戶籍資料與她居住現況實際地址是否相同，警方還詢問當地人是否認識這位阿嬤？經一名早餐店老闆娘說她認識，並熱心幫警方指引阿嬤的住處，鄰長也幫忙協助下，順利護送阿嬤返家，並通知阿嬤的兒子前來關心阿嬤狀況。

阿嬤之兒子到場後表示，當天早上發現母親不知去向，十分焦急，在附近街頭四處找尋仍不見蹤影，推測母親身體有恙可能是自行到大同醫院就醫，於是又趕至醫院仍尋找未果，所幸接獲警方來電才放下心中大石。

警方建議為了防止阿嬤再次失蹤，可以幫他申請一條愛心手鍊戴在手上，但阿嬤的兒子說母親可能會不想戴，警方認為由於阿嬤手上有戴一串佛珠，表示阿嬤應有宗教信仰，可以將愛心手鍊過香爐，藉由宗教的力量讓阿嬤願意配戴，也是一種變通方式，若是將來不慎再度迷路，也可以藉此盡快幫她找到回家的路。

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