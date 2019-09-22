少年無照騎車闖紅燈躲攔撿 無辜騎士遭撞身亡

2019-09-22 11:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市周姓少年18日深夜無照騎機車載著朋友，行經德安一街與中原路口時，疑似闖紅燈撞上徐姓男子所騎機車，徐男送醫後傷重不治。花蓮警方今天指出，當晚發現少年在前一路口闖紅燈，於是開警示號誌示意停車，但少年隨即轉彎逃逸與另一方向的機車發生擦撞，造成1死3傷意外。

花蓮警分局指出，18日深夜警方在花蓮市中華路上執行巡邏勤務，在中華路段發現周姓少年騎機車闖紅燈，警車於是鳴笛、開警示燈要求機車停車受檢，但少年卻直接把機車轉入德安一街逃逸躲避攔撿，不料轉入德安一街不到200公尺，少年二度闖紅燈與中原路徐姓男子所騎乘的機車發生擦撞，由於車速相當快，雙方駕駛及乘客都被彈飛十公尺之遠。

遭撞擊的25歲徐姓駕駛傷重送醫不治，後座乘客孔姓女子則多處擦傷，而闖紅燈的周姓少年也傷重送加護病房急救，目前還在觀察當中，而後座張姓男子也是全身多處擦傷送醫。警方說，當時警方在中華路上警鳴笛攔停後，少年拒檢轉彎逃逸，隨即發生車禍，並非警方追車造成事故，詳細肇事責任還要進一步釐清。

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