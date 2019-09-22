千里緣！一隻8萬元米袋 女菜販警局擁抱旅外阿嬤

2019-09-22 11:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女菜販前天遺失8萬多元賣菜所得急報案，撿到錢的阿嬤因長年住國外最近才回台，一時也搞不清楚要送去那裡只得請友人帶同送警所招領，接獲通知的女菜販在電話那頭激動的不斷啜泣，趕到警所更是給阿嬤及員警一個大大的擁抱，感謝阿嬤的拾金不昧與警方的熱心，場面溫馨。

台中市第三分局東區分駐所女警張唯琳昨上午7時許執勤時，接獲民眾報案稱在東區三賢公園一帶撿到一袋米袋，裡面有大量現金，經了解原委得知，71歲的林姓阿嬤稍早在公園散步時發現這只內有現金的米袋，因她長年住在美國最近才回台，一時間也搞不清招領流程，只好請同行友人代為報案並送交警所。

張員依規定受理後，清點米袋內有8萬多元現金，由於金額不少研判遺失人勢必心急如焚，立即調閱警用系統查看遺失物紀錄，果然查到有民眾前一天才在該地點附近遺失現金報案，馬上聯繫報案白姓女市民。

白女表示，前一天賣完菜後將現金裝在米袋放在機車腳踏板，回家時才驚見米袋掉了好焦急，她同時敘述米袋內容物後，確認是自己昨日掉落的賣菜貨款，激動的在電話中不斷啜泣。

白女趕到警所後，發現米袋內的現金一毛都沒有短少，感動到說不出話來，仍大大的抱住張員與阿嬤，感謝阿嬤的拾金不昧與警方的熱心，才讓她辛苦工作的血汗錢能夠失而復得；張員也拍拍她，提醒下次一定要留意隨身重要財物，場面溫馨。

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