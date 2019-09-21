人夫偷吃小三來不及擦嘴 LINE性愛對話洩姦情

2019-09-21 23:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子透過手機通訊軟體WeChat結識陳女，開車載她到摩鐵開房間，隔天就被太太發現手機LINE裡有多段與陳女的性愛對話，姦情因而曝光。基隆地院審理後，依妨害家庭罪判處陳女2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，黃姓男子去年3月間透過WeChat認識陳姓女服務生，2人聊得起勁，進一步約出碰面後，互有好感，成為男女朋友。

交往期間，陳女雖知黃男已婚，卻無法割捨這段婚外情，甚至甘願當小三，在交往4個月後，深夜搭黃男的車到基隆一間摩鐵與開房間，戰到隔天凌晨2點多才返家。

未料隔天一早9點左右，黃妻查看老公的手機，發現LINE裡竟有性愛對話，氣得叫醒黃男，追問陳女是誰。

黃男發現自己與陳女LINE對話全都被太太看光光，只好認了這段姦情。

黃妻拍下先生與陳女的LINE對話，怒告兩人妨害家庭。檢警調查時，黃男與陳女都認了有到摩鐵發生性行為，但只有一次。

法院審理時，黃妻原諒先生，對先生撤告，但不原諒陳女，堅持告到底。

審理時，陳女坦承與黃男的姦情，並供稱，他愛上黃男，無法割捨這段不被祝福的戀情，當庭向黃妻道歉，願意賠償黃妻心靈所受傷害，但因為雙方差距太大，無法達成和解。

法院審酌陳女與黃交往時間僅4個多月，相姦之次數僅1次，通姦、相姦的雙方都有責任，依妨害家庭罪判陳女2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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