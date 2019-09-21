「螳臂擋車」被按喇叭停機車攔阻公車 騎士遭判刑

2019-09-21 19:43

〔記者吳政峰／台北報導〕邱姓騎士去年與張姓公車駕駛發生行車糾紛，竟把機車硬生生停在公車前面，宛如螳臂擋車，幸好張男發現才未輾過去，新北地院審理後認為邱男犯下強制罪，判拘20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

去年8月間，邱男沿著新北市蘆洲區中山一路往三民路騎車，不滿張男駕駛的公車鳴按喇叭，竟氣得直接把機車停在公車前方，致公車無法向前行駛，再衝下車拍打公車前門和張理論，看到張男打電話報警，他才悻悻然離去。

邱男到案辯稱，當時機車停在待轉區，是張男開公車要撞他，他跳開後，才上前敲門質問「為什麼要撞我」，但張不回答也沒有下來，大雨滂沱下他不得不走開；邱男強調，如果真的不要讓張男走，早就拿東西砸他，而公車已經撞到機車，張男根本是蓄意殺人。

公車的行車紀錄器顯示，張男駕駛公車跟在邱男機車後面，先按了一聲喇叭，隨後又猛按數次喇拉，邱男回頭看了一下疑被惹火，接著在前方路口把機車停在公車前，攔下車輛，並拍打車門理論「你下來」。

張男拒絕下車，打電話報警稱「有機車把我攔下來不讓我走」，此時路口燈號多次轉變，邱男仍不願意走，三度拍打車門，見理論無望，遂走回去騎車，張男見狀，竟下車反嗆「不要走」。

新北地院指出，邱男機車停擋在公車前時間長達5分鐘，顯有以機車阻擋張男自由駕車離開現場的強制行為，而邱男也不否認因遭張男鳴按喇叭，才引爆這起行車糾紛，始將機車停在公車前方理論，可見他就是為了阻擋張男駕車離去。

新北地院表示，張男為公車司機，車上載有乘客，若非遭到邱男以人車阻擋，大可直接駕車離開，沒有停留在現場長達5分鐘、造成交通阻塞、甚至是報警處理的必要，因而認定邱男確實涉犯強制罪；考量他經濟狀況不佳，評議後認為判拘20日為適宜。

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