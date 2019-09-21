2機車搶快相撞噴飛 波及排潮鞋人龍釀7傷

2019-09-21 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈上午發生一起兩輛機車碰撞的交通事故，沒想到其中一輛繼續往前滑行又波及停放路旁機車，以及當時正在球鞋專賣店前排隊等著搶購限量鞋款的民眾，消防局獲報一口氣派遣7輛救護車趕往，將受傷的騎士及民眾多人送醫，只是排隊買潮鞋排到被撞，還是令人始料未及。

這起交通事故發生在上午近11時許，位在逢甲商圈福星路上一家愛迪達專賣店，當時已有許多位民眾在門口排隊，等著搶購今天全台同步開賣的最新改款Adidas YEEZY BOOST 350 V2限量款球鞋。

此時20歲廖姓男子騎車沿福星路往河南路方向直行，另輛由63歲楊姓男子騎乘的機車，剛好在對向也沿著福星路左轉文華路永新巷，兩輛機車就在專賣店旁的巷口撞個正著雙雙倒地，未料因碰撞力道猛烈，廖男機車竟持續往前滑行，除撞及停放路旁的3輛機車，還波及多名路人。

由於事發突然根本來不及反應，路人被當場撞到人仰馬翻，據了解，路人中包括一位正在疏導排隊動線的20歲女店員，以及4位正在專賣店前排隊的3女1男民眾，消防局獲報派遣黎明、西屯、中港及水湳等分隊，出動7輛救護車，人員共16人趕往救護，將分受擦挫傷的6位民眾送醫，至於騎車楊男則自行搭計程車就醫，幸醫治後均無大礙。

警方獲報到場處理，初步研判一方未依規定減速，另方未依規定讓車才釀成這起車禍，但確實的肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清；有直擊民眾說，搶限量鞋排隊卻排到出車禍，還真的是令人始料未及。

據了解，在潮鞋界具有增值空間的Adidas BOOST 350 V2限量版球鞋，在今天推出新款「Cloud White」，儘管一雙官方定價8800元，但轉賣即可賺上一手，因此每次開賣均吸引大批民眾排隊搶購。

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兩輛機車在專賣店旁的巷口碰撞。（民眾提供）

其中一輛機車持續往前滑行，先波及3輛停放路旁的機車。（消防局提供）

專賣店前的排隊民眾議論紛紛。（消防局提供）

今天全台同步開賣的最新改款Adidas YEEZY BOOST 350 V2限量款球鞋。（擷自網路）

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