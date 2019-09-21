高市直播主街頭大亂鬥 8人送辦6人收押

2019-09-21 12:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署檢察官羅水郎指揮警方專案人員和市府聯合稽查小組，昨搜索、稽查直播主連千毅倉庫直播站，漏夜約談連的賴姓經理和潘姓員工等8人，其中7人因涉犯槍砲罪，有逃亡之逃遭聲押禁見，目前包括潘姓、陳姓、賴姓、黃姓、鍾姓6名直播站員工均裁准羈押，叧一名少年也裁准收容。

據了解，8名涉嫌恐嚇、持槍彈的被告，3名賴姓員工就有2人被收押，另一名直播站賴姓幹部獲2萬元交保，另涉開車前往寵物店直播站開槍的張姓男子，昨晚由律師陪同投案，檢方已掌握相當事證訊問張男後，當庭宣佈「逮捕」，並進一步釐清他的供詞，不排除帶往寵物店前模擬犯案過程。

被前鎮分局逮獲的8嫌自承是某直播站員工，警方查獲2槍、35顆子彈，已送刑事局比對彈道，據了解，投案自承開槍的張嫌（23歲），當時開潘姓員工的車子前往寵物店開4槍，檢警懷疑他可能具有幫派背景，進一步調查釐清。

此外，檢警於20日再前往連千毅的倉庫直播站搜索，現場查扣掛有國際知名品牌商標之行李箱、包、夾、手錶、墨鏡及打火機等商品400餘件，以及刀、棒等證物，雖然數量不多，已送鑑比對工具齒痕，查扣的保健食品、大批國際知名精品包包與行李箱等，商標和安全問題交由相關單位鑑定。

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