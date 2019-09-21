她以為遇到真愛？其實就是愛情詐騙

2019-09-21 10:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕李姓單身中年婦人，利用網路交友以為遇上遠在土耳其的真愛，想要匯款給對方紓困時，及時被警攔阻，並提出許多「愛情詐欺騙子」的案例報導，這才讓李女幡然醒悟。

北市警中正第一分局博愛路派出所警員蔡宗翰，接獲玉山銀行張姓行員報案，指說有名中年女子欲匯款到國外，疑似遭詐騙，通知警方當場協助勸阻。

警方到場調查，李女藉由交友軟體在網路上認識一名自稱美國華裔男子LAN，對方誆稱在土耳其擔任石油工程師。雙方交往數月後，開始以「Honey」互稱，對方並天天向李女噓寒問暖，讓單身的李女陷入情網，將他視為靈魂伴侶。

日前，LAN謊稱因工作需要調度資金，要求暫時借貸1萬5千元美金（約46萬台幣），未來待他工作到一段落後就會來台與她相見。早已陷入情網的李姓女子對此深信不疑，所以前往銀行欲進行境外匯款。

蔡員向李女訪查中，李女表示與LAN相處數月未曾見過面，且對方總以時差問題、公司控管森嚴為由，表示無法與她通話或視訊，警確認是詐騙集團的慣用手法，便當場搜尋「石油詐騙」等新聞供李姓女子參考。

由於李女一直不願相信警方，最後蔡員苦口婆心的表示，倘若LAN為真，警方面對這種好姻緣必不會攔阻，只希望她好好想想其中是否有詐。最後李女才從愛的泥淖中清醒，了解這只是一場詐騙遊戲，守住了荷包，免再受愛情和詐騙之苦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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