離奇命案？！他陳屍草叢「頭部十多處刀傷」....

2019-09-21 07:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一處橋下草叢，日前被人發現一具頭顱遭砍十多刀的屍體，由於死狀甚慘警方原以為是一起凶殺案，但經報請檢方相驗同時向家屬查證後，證實死者因患有身心方面疾病，近日因病況發作，才拿著家中刀具到偏僻處尋短身亡，只是如此離奇案情還是令人始料未及。

據了解，男子陳屍處位在中市一處偏僻橋下草叢，日前幾位生存遊戲玩家到該處打漆彈時赫然驚見，嚇得連滾帶爬逃離現場後報案，警方趕抵封鎖現場採證，發現死者是年約五十多歲的中年男子，頭部有十多處刀傷，血肉模糊，甚至頭皮都被削掉一大塊，死狀甚慘。

警方同時在現場找到一把沾滿血跡的刀子，一度以為是一起疑有他殺嫌疑的凶殺命案，但隨後鑑識人員到場發現，死者身上衣著整齊，現場沒有打鬥或是拖行跡象，加上刀子上沒有他人，卻只有滿是死者的指紋，研判自殺成分居高，但人命關天不敢大意仍報請檢方相驗，同時通知死者家屬釐清案情。

最後證實，死者因有嚴重身心方面的問題，先前已有多次尋短紀錄，案發前兩天疑病情發作向家人表示頭痛難耐，離家散步後即失聯，連現場的刀子都是從家中拿走的刀具，沒想到報案協尋未果，他竟以此方式結束生命，令人不勝唏噓。

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