酸民留言被告 檢察官調「臉友」資料證實沒酸錯

2019-09-20 23:21

〔記者王捷／台南報導〕臉書留言讓部分網友說出現實中不敢說的酸言酸語，不過要小心造成對方感受不好而被告。陳姓冷氣行老闆，在臉書社團上PO文徵學徒，沒想到也被酸，丁姓男子留言「跨李麥肖挖固（台語：看你要瘋多久）」，讓陳男覺得被歧視提告公然侮辱，但丁男辯稱，留錯PO文，原本要酸常南來北往的「臉友」，檢察官特別調出臉友資料，發現丁男沒酸錯，做出不起訴處分。

丁男與陳男互不相識，但今年5月陳男在臉書社團PO文後，看到一名不認識的丁男酸他「跨李麥肖挖固」，讓陳男感到不爽，認為丁男在公開的臉書上酸他，讓他感覺被歧視，向警方提告丁男公然侮辱。

當時，警方傳喚丁男問訊，丁男連忙辯稱，他是回錯PO文，根本不認識陳男，為何要酸陳男？他原本是打算將留言PO到另一個「臉友」的PO文下，因為那位「臉友」常為了工作東奔西跑到外縣市，而且都是當日來回，他覺得很瘋狂，哪知道留言卻誤回到丁男PO文。

警方將全案依公然侮辱罪嫌移送地檢後，檢察官要求丁男提出是回錯哪一篇貼文？是針對哪一位「臉友」？丁男拿出「臉友」的頁面影本，自稱那句「看你要瘋多久」的留言，就是要對該「臉友」說的。

檢察官看到丁男「臉友」的貼文，仔細核對該「臉友」的資料，確定「臉友」常來往台南與台北或外縣市，而且丁男與陳男不認識，也沒有金錢糾紛或仇恨，加上沒有其他積極證據能證明，丁男是刻意到陳男臉書上留言，因此做出不起訴處分。

警方指出，民眾在網路上不管是玩遊戲，或是在臉書上常會因看不過去、覺得有趣，留言酸對方，雖然部分留言不好聽、無法達到侮辱的要件，但提告也是人民的權益，常有類似案件，例如A在台北被B男酸不舒服報案，由於案件無法轉移，住在台南的B男就必須到台北做筆錄，建議在網路留言時要注意。

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