直播主之亂警方被指「卡韓」徐國勇：治安不分藍綠

2019-09-20 20:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕內政部長徐國勇今晚7點半到達高市警局，慰問偵辦、平定主播主之亂的專案官警，針對市長韓國瑜受訪時，再把此次治安事件指是央卡韓，徐強調維護治安不分中央、地方，更是不分藍綠，身為總統候選人又是高雄市長，請不要用政治操作、政治語言，對警察同仁說出傷害的話。

徐國勇抵達市警局接受聯訪時，強調治安是大家的責任，若治安好就不會有今天這種事情發生，警察也是韓市長的部下，市長也曾說再發生類似重大刑案，就換分局長，甚至是局長，還大動作撤換所長，當然局長就可以換所長，但可感覺市長很緊張，因為人民不能安居怎麼樂業？只要平日著重治安，高雄形象就不會受到傷害。

此次直播主之亂引發街頭暴力，徐部長直指行兇者前後加起來，多達幾十人具有幫派身份，全部都繩之以法，這就是為了輓救高雄形象，因此，他特地南下慰問官警，表達感謝，他也感謝韓市長一起慰問辛苦的警察，但請不要用政治語言和操作，對警察說出傷自尊和形象的話，警察維護治安沒有卡不卡韓的問題。

徐部長表示員警攻堅逮8人，起出2支槍械，非常危險、辛苦，他特地南下高雄慰問專案人員，表示感謝和勉勵，他希望拚選總統的韓市長，不要再政治操作，為治安一起努力，治安不分中央、地方，更不分藍綠。

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