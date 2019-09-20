棄嬰變醫師！34年前遭棄公園 兄弟跨海尋母：再幫我一次忙

2019-09-20 23:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台裔的美國籍家庭醫師史立威，34年前與3歲的哥哥被遺棄在羅東鎮中山公園，隔年被領養至美國密蘇里州，最近開業醫師黃耀發，將史立威的故事撰寫成文章，求助社會大眾，協尋史立威的生母，盼一解史立威的懸念，史立威說，「希望大家再幫我一次忙，尋找我的親生母親」。

1985年的5月9日晚間10點，5個月大的史立威與哥哥被生母遺棄在中山公園草皮上，身旁僅留有乾淨的衣物、奶瓶，未留下身分證明文件，警方將兩人安置在冬山鄉的神愛兒童之家，由美籍創辦人史可堯夫婦照料。

警方、戶政單位協尋兩人家人近3個月，盼不到生母，羅東分局函請專門安置失依孤兒的神愛兒童之家，由史可堯夫婦收養，取姓史，哥哥為史立強，弟弟為史立威，1986年，兄弟倆被美籍家庭領養，以美國名開啟新的人生。

史立威與史立強在美國接受完整教育，成家立業，哥哥在當地復健中心擔任技術員，弟弟醫學院畢業後，在州內的兩個城市開業，不僅行醫，也在高中、大學任教，是全州家庭醫師聯合會的副會長。

在羅東開業的黃耀發醫師，在台北市與神愛兒童之家的活動上與史立威認識，被史立威從棄嬰到執業醫師的背景感動；黃耀發形容，失依孤兒的背景，史立威並未避諱，反而在會議上侃侃而談，「我是個棄嬰，很感恩幫助我們兩兄弟的善心人士」。

10年前史可堯夫婦曾協助史立威找尋生母，最後卻是一場空，最近史立威來台參加講座，34年後與家人重回當年被遺棄的地點，黃耀發也將兄弟倆故事撰寫成文章，盼協助找到兩人生母，史立威向黃耀發說，「希望大家再幫我一次忙，尋找我的親生母親」。

「相信他有很話想跟媽媽說」，史可堯妻子史培理說，史立威兄弟被遺棄時，衣著、外表相當乾淨，她相信媽媽很愛他們，只是出於苦衷，不得做出遺棄的決定，「我們會再試試看，希望能完成這項任務」。

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