施明德聲請交付「綠色法官」開庭光碟 遭法院駁回

2019-09-20 20:45

〔記者溫于德／台北報導〕前民進黨主席施明德本月10日在臉書PO文指，台北地院法官呂政燁開庭嗆他「我是綠色法官」，遭台北地院否認；施明德為證實其說，向台北地院聲請交付11年前法庭開庭錄音光碟。台北地院認為，施明德聲請與刑事訴訟法、法院組織法規定不合，裁定駁回，可抗告。

施明德在臉書指控，呂政燁承審關於他的妨害名譽案件時，嗆他「我是綠色法官」，還跟他說「你如果不答應和解，我下午就判你書」；但台北地院後來調出開庭錄音後，確認呂勸諭和解時，態度懇切，並無施明德所指情況。

然而，施明德認為台北地院不敢公布錄音黨，因此向台北地院聲請交付呂政燁開庭錄音光碟。

法院認為，依據刑事訴訟法、法院組織法規定，辯護人於審判中，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影，無辯護人的被告在審判中，得預納費用請求交付予卷內筆錄之影本；至於得聲請法院許可交付法庭錄音或錄影內容者，僅限當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，所謂當事人指的是檢察官、自訴人、被告。

裁定指出，施明德聲請交付2008年6月13日開庭光碟，但該誹謗案的被告台北市議員王世堅、由檢方起訴，施是告訴人，依法並非案件當事人，也非告訴代理人，因此聲請不符法律規定，不應准許。

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