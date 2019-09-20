囂張慣竊！光天化日闖空門被直擊 「鴿子」家也遭殃

2019-09-20 17:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館、銅鑼鄉一帶，近來竊案頻傳，甚有警察住家也遭潛入，引發地方人心惶惶，其中竊賊更被民眾直擊，拍攝到在光天化日之下涉嫌侵入民宅犯案；苗栗警分局今天證實這張照片中的男子為34歲邱姓慣竊，涉嫌近期公館、銅鑼地區7件住宅竊案，已於15日被查獲，且被收押。

公館鄉五谷、中義、玉泉、館東等村及銅鑼鄉中平村，近2個月來，住宅竊盜頻傳，甚有警察住家遭潛入，引發地方人心惶惶。

有居民在地方社團的LINE群組，發文表示公館銅鑼地區，出現慣竊，「習慣從後門或2樓進入，會攜帶小刀凶器，請大家注意！」並附上1名男子於光天化日之下，於民宅後門，疑似試圖破門侵入的照片。

苗栗警分局表示，照片中的男子為34歲邱姓慣竊，於15日下午1點半許，涉嫌在公館鄉館東村竊取屋內財物時，被民眾目擊報警，經公館分駐所員警到場圍捕，將邱男壓制逮捕。

警方偵辦查出，邱男使用的背包，為6日在公館鄉五谷村1戶民宅竊得，因公館、銅鑼地區近來發生多起住宅竊案，警方懷疑都是邱男所為，但邱男除被人贓俱獲的2件認栽，其餘一概否認，有意規避刑責。

警訊後，依竊盜罪嫌將邱男送辦，檢方衡量邱男為竊盜前科累累，向法院聲請羈押獲准。

苗栗警分局表示，民眾要多留意住家防盜安全，若發現可疑人士在住家周邊徘徊，請立即撥打110通報，共同維護社會治安。

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