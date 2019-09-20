他出差3天妻竟暴斃 還死在好友床上

2019-09-20 15:52

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子2015年間出差工作，途中卻接獲妻子意外暴斃消息，他趕緊返回，發現妻子竟死在呂姓朋友床上，他懷疑2人有問題，氣憤控告呂男，檢方查出，呂男提供器具供被害人吸食海洛因與安非他命，還替她注射海洛因，一審法院依過失致死罪，判呂1年6月徒刑，被害者家屬提出求償，新北地院審理後判決呂男賠償374萬餘元。

檢警調查，2015年7月13日，陳男因公出差3天，陳妻卻趁此時跑去呂男家同居，並共同吸食安非他命，不僅如此，呂男明知陳妻許久未施用海洛因、且因精神疾病治療中，仍幫助她施打海洛因，直到16日下午，陳妻因濫用化學物質而中毒性休克死亡，當晚，他還拿著被害人金融卡竊取12000元得手。

在外出差的陳男，獲知妻子竟死在朋友床上，懷疑2人偷情，怒告呂男過失致死，呂男辯稱，都是陳妻自己施用毒品，與他無關。

一審法院判定，呂男提供器具供被害人施用海洛因及安非他命，且枉顧被害人生命、身體健康，為之注射施打海洛因，又疏於注意被害人體質、身體狀況，致被害人因海洛因過量，而與其他毒品及藥品交互作用後，中毒性休克死亡，判刑1年6月。

被害者丈夫、兒子與父親提出求償，被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀聲明或陳述，法官審理後判決呂男賠償374萬餘元，可上訴。

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