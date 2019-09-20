員工遞辭呈後2小時 潛入公司想「拿回」叫做偷！

2019-09-20 12:50

〔記者楊政郡／台中報導〕39歲張男去年3月下班後向公司遞交「自願離職」辭呈，主管收受後夾放在辦公桌塑膠軟墊下，但張男回家就後悔了，2小時後他潛入公司偷走該辭呈卻觸犯竊盜罪！法官審酌他不懂法律，及公司讓他簽署不公平契約，他辭職後反悔又想要彌補而觸法，依竊盜罪判處拘役20日。

台中地院判決書指出，張男在2011年起受雇琦玉公司當作業員，2018年3月23日晚間8時下班後，在辦公室簽署「另有生涯規劃自行離職」離職申請書，交給陳姓課長，陳課長同意其離職，將離職申請書置在辦公桌透明軟墊下，待轉交給人事、會計單位。

張男思前想後，當晚10時又回到琦玉公司，潛入辦公室，偷走該離職申請書後離去。

警方閱監視錄影畫面傳喚張男，他坦承是他拿的，辯稱公司還未同意其辭職，他只是拿回自己的辭職申請書，有何問題？

法官調查，該公司沒有專門人事部門，會計部門也僅接受指示辦理員工勞健保及薪資發放工作，陳課長已是張男主管，且張男辭職之事與負責人討論過，已有受理及同意其離職的權利，且陳課長也說當晚他就已同意張某的離職。

張某陳述他被迫才簽「自願離職」，因他在2015年4月1日與公司有簽署「任職未滿3年須賠償5萬8千元之雇傭契約，而滿3年則獲獎金3萬元」，他只剩8天就滿3年，他如果不簽自願離職就要賠5萬8千元，當時不簽不行，但簽了又後悔，「自願離職」公司就不需支付資遣費，他的資遣費約8萬7千元，他又後悔才回來偷辭呈。

法官審酌被告偷竊行為明確，辭呈已屬公司所有，但詳查琦玉公司與被告簽立未任職滿3年需賠償公司5萬8000元之雇傭契約，並要簽本票為擔保，縱員工滿期未離職，僅取得3萬元獎勵金，賠償金與獎勵金顯非相當，要求簽立本票也缺法律依據，此舉尚有不當，衡量不闇法律的勞工，反悔後思及彌補因而觸及法網，判處拘役20日、得易科罰金。

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