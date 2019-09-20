「先做再說」14歲嫩女也推上陣 應召站吃鱉了

2019-09-20 10:31

〔記者楊政郡／台中報導〕以阿姨為首的應召站集團，專門介紹高檔小姐「小玥」、「喜兒」賣淫價錢在8千至1萬5千元之間，缺貨也讓1名14歲少女「巧兒」上陣，雖然少女應徵時騙稱她19歲，被告等雖然懷疑、也沒查看身分證，「先做再說」，陳、林、謝等3男不僅妨害風化罪，還觸犯兒童及少年性剝削防制條例被中檢起訴。

台中地檢署起訴書指出，由陳男與幕後「阿姨」（不知姓名）為首的應召集團，由陳與阿姨負責拉客，林則上網招攬想賣淫的女子兼馬伕，謝負責聽從林的指示，幫小姐化妝及買衣服兼馬伕等工作。

今年5月至8月4日止旗下有2名高檔小姐「小玥」（花名）、「喜兒」（花名），性交易價錢每50分鐘8千元至1萬5千元，原則上小姐可得3千5百至4千元，如果價錢高於1萬的部分，小姐可再對分，3個月間在台中市各旅館、商旅接客交易，打出阿姨的名號，應接不瑕。

而今年5月林男上網招攬賣淫女子，「巧兒」來應徵，騙稱自己19歲，林與謝連查看身分證都沒有，雖然懷疑「巧兒」最多16、17歲，但是生意太好正缺貨，「先做再說」，日後再想辦法套套看。

兩人還幫巧兒定裝、拍照，在網路上張貼廣告照片，然後價錢訂為每50分鐘8千，巧兒可得2千5百元，一樣到處在台中市境內各旅館性交易。

林、謝等人辯稱巧兒自己騙說19歲，坦承沒有查看身分證，但也坦承確實懷疑她未成年，目測最多17歲，謝說他懷疑巧兒未成年，曾告知林，但是林說「不管先做再說」，確實具有不確定的故意。

應召站媒介色情僅是5年以下之罪，多一條兒童及少年性剝削防制條例是3年以上10年下徒刑，且要併科罰金5百萬以下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法