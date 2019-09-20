獨家》高雄檢警今搜索連千毅直播站倉庫 查獲仿冒商標商品

2019-09-20 10:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕開槍射擊高市寵物店直播站的歹徒昨夜落網，加上網紅直播主連千毅有黑道背景，高雄檢警今天上午會同保二總隊、經發局等單位聯合稽查搜索連的倉庫直播站，查獲仿冒國際名牌商標商品，目前朝違反商標法進行偵辦。

搜索、稽查行動今天上午9點10分展開，警方直奔連千毅位於鼓山的倉庫直播站搜索，保二總隊也加入搜索行列，據了解，截至目前為止雖未查獲槍、毒違禁品，但現場有行李箱等仿冒商品，目前仍在清查釐清。

警方在倉庫直播站前後出口警戒，據了解，連千毅並沒有出現在倉庫直播站，但透過網路直播否認敎唆，並稱這幾天的聚眾滋事案和他無關，是網友、支持者自發行為。

連千毅曾自稱是竹聯幫天龍堂堂主，也被起底和天道盟走很近，近年來，連把拍賣直播版圖往南移，曾到屏東再到高雄開直播站，警方認為連也和屏東地方幫派勢力有接觸，已展開調查。

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