高雄直播風暴落幕 警派重兵提高維安等級

2019-09-20 10:18

［記者黃旭磊／高雄報導］市區直播砸店風暴在8名嫌疑人落網後，暫告落幕，不過，高市警方仍提高維安等級，24小時駐守遭槍擊寵物店，並在連千毅直播倉庫附近佈署雞爪釘。

前鎮警分局長林新晃昨晚率隊至農十六一帶大樓逮人，歹徒從高樓丟包2槍、30多發子彈全被警方攔獲，風暴暫告落幕，不過，為避免再發生暴力事件，今天凌晨起出動警力巡邏、臨檢，提升維安等級。

一心路派出所長吳國志因轄區寵物店遭槍擊降調至林園，昨晚仍堅守崗位、辦公到深夜，而寵物店外有警力24小時駐守，防止再發生衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法