車停路邊遭破窗 鄉民「辦案」指向台東地檢署

2019-09-20 09:24

［記者黃明堂／台東報導］台東李姓女子日前將停在台東地檢署前，後來發現車窗破裂，懷疑是割草所致，經網路鄉民熱心提供行車紀錄器等多項證據，均顯示社會勞動役在車旁割草，但地檢署先否認署外割草，被打臉後又否認是他們割草所致。

李女本月9日po文說下午4點發現停在台東市浙江路地檢署前的愛車右側車窗嚴重損壞，當下以為是小偷所為，但右側車上都是泥屑，路旁也是剛除完的雜草，眼看是除草作業造成的損害，立即報警處理。警方搜證後初步懷疑為除草機而非小偷，並朝此偵查。

李女原懷疑是市公所割草飛石所致，但當地里長說未說申請割草，po文後有附近住戶提供訊息說目睹地檢署的社會勞動役在那時段割草，有穿地檢署的背心。不過，台東地檢署觀護人室被警方找上門，竟說只會在地檢署的圍牆內割草，也就是不認路邊割草。

熱心鄉民提供遇過類似遭遇的處置經驗談，更有人提供當時的行車紀錄器及監視器畫面，各種畫面都顯示，李女停車時，有穿社會勞動役背心者，正在地檢署前路邊割草，並靠近李女車輛，警方再拿此畫面找上地檢署，觀護人室總算認了割草，但否認車損與他們割草有關，當時從事割草的社會勞動役更說在割草前就看到車窗破了！

李女除了車窗損裂，車身也有多處疑被碎石擊中的凹孔，雖然各種證據顯示地檢署割草導致飛石毀車的可能性最高，但面對地檢署的否認，李女說，「我們真的不知道下一步該怎麼辦，希望真相能被明察」。

由於畫面顯示割草當下有位機車騎士原停在她的車尾，疑因割草而移動自己機車，她希望這位騎士如果有目擊相關情況，可以出面協助。

台東地檢署主任觀護人許玄宗向記者表示，並非否認李女車窗一定跟勞動人的除草作業所致，只是需要更明確的證據，因為也有可能是過往車輛壓到碎石擊中車輛。地檢署是司法機關，對於事實認定，宜更講求證據，以免傷害到無辜的人。

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