9/19 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

2019-09-19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月19日）開獎的第108000075期威力彩、第108000225期雙贏彩與第108000225期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000075期威力彩中獎號碼為「08、12、24、26、27、31，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共272注中獎，每注可得4000元；陸獎共2107注中獎，每注可得800元；柒獎共3154注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7082注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5290注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7481注中獎，每注可得100元。

第108000075期38樂合彩中獎號碼為「08、12、24、26、27、31」，五合摃龜；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合共105注中獎，每注可得5750元；二合共1851注中獎，每注可得750元。

第108000225期雙贏彩中獎號碼為「 01、03、05、09、12、15、17、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共172注中獎，每注可得500元；肆獎共2106注中獎，每注可得100元。

第108000225期今彩539中獎號碼為「07、25、28、32、35」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共5389注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8229注中獎，每注可得50元。

第108000225期39樂合彩中獎號碼為「07、25、28、32、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6475注中獎，每注可得1125元。

第108000225期3星彩中獎號碼為「680」，正彩共130注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000225期4星彩中獎號碼為「2302」，正彩2注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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