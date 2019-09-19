與家人吵架負氣跳水 女子卡在泥沼中

2019-09-19 20:22

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林水林鄉今天晚間6點半發生落水意外，女子疑與家人吵架負氣跳入住家附近大排，家人發現報警，消防隊員合力將卡在泥沼中女子拉起送醫，有失溫情況、意識清楚。

雲林縣消防局晚上6點半接獲報案，指水林鄉雲155線道路牛挑灣橋有人跳水，派遣水林、口湖及四湖消防分隊多人前往搶救。

據指出，消防人員抵達現場即發現一名女子陷在岸邊泥沼中，由消防員合力將女子拉上岸，女子意識清楚，但輕微失溫現象，送中國醫藥大學附設北港醫院急救，已無大礙。

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