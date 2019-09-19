獨派228晚會教唆燒國旗 法院認「象徵性言論」判無罪

2019-09-19 21:50

〔記者張文川／台北報導〕「自由台灣黨」、「台灣國」等獨派團體，去年2月27日晚間在立法院旁、濟南路帳篷區舉辦228追思晚會，主持人李嘉宇在活動尾聲對與會者宣稱要燒國旗，不明民眾隨即拿出中華民國國旗用蠟燭引燃焚燒；台北地檢署依教唆侮辱國旗罪嫌，起訴李嘉宇，台北法院今認為李是在表達政治意見，揚言燒國旗的言論屬「象徵性言論」，受憲法言論自由保障，判處無罪。可上訴。

判決指出，李嘉宇因不滿228事件已逾70年，政府卻仍未實踐轉型正義，去年2月27日晚間參加公投護台聯盟、台灣國等團體舉辦的228追思晚會，由李擔任主持人。

李嘉宇在當晚9時47分宣布晚會結束時，要求群眾在祈福桌前圍成一圈，宣稱：「這個晚會除了升台灣旗之外，還有一件非常重要的事情要進行，今天將這個代表殖民體制車輪旗（指國旗）燒掉」，教唆在場不明男子拿出自備的中華民國國旗焚燒。

審理時，李否認犯罪，辯稱沒證據能證明燒掉的國旗符合國旗法的制式規格，他也沒有侮辱中華民國的意圖，是要透過這個動作向民眾說明中華民國做過的事情，這場晚會是主張台灣獨立的活動，認為台灣與中華民國是分開的，並不是要消滅中華民國，而是希望兩者要分清楚，台灣人不能把自己當做中華民國人，所以用比較激烈的行動來表達這個主張。

法官不採信李關於國旗規格的辯詞，但認為李雖有唆使他人損壞國旗的客觀行為，但他是在表達特定政治訴求的「象徵性言論」，與單純損壞、除去、或污辱國旗為目的有別，李自認應屬表意自由的範疇，受到憲法的高密度保障，難以認定李有教唆他人侮辱國旗的主觀犯意，無從論以教唆侮辱國旗罪，因此判李無罪。

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