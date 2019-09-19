勤美創辦人何明憲侵占7000萬案 最高法院發回更審

2019-09-19 18:36

〔記者張文川／台北報導〕勤美公司創辦人何明憲，被控在大廣三、金典不良債權交易案，侵占勤美的從屬公司的款項7000多萬元，台南高分院更一審去年將何明憲依2件違反證交法之侵占罪，合併判刑4年6月，沒收7009萬元不法所得，律師凃錦樹也依同罪判刑3年8月；但最高法院今認為，犯罪事實與罪名適用皆仍有待釐清，再次撤銷發回台南高分院更審。

判決指出，何明憲犯案時是上市公司勤美的董事長兼總經理，以及附屬的日華投資公司實際負責人與董事，凃錦樹為勁林爭青資產管理公司實際負責人，2人以平分勞務報酬的方式，在大廣三不良債權交易時，侵占日華公司資產3509萬元，又在金典不良債權交易案，侵占日華資金3500萬元。

更一審認為，何、凃2人觸犯證交法侵占罪，各判刑4年半、3年8月。檢方認為量刑過輕，且應也構成證交法的非常規交易罪，原審有所缺漏，而何、凃都否認犯罪，檢、辯皆上訴。

最高法院今評議認為，侵占、非常規交易罪的犯罪事實與罪名並不完全一致，更一審未踐行告知程序，妨礙被告防禦權；且依金流走向，何以認定2人是否違背職務，有沒有構成背信、而非侵占的可能，更審也未論述；勁林公司匯款給何明憲，是否為刻意高估服務代價或交易對價的利益輸送？仍有疑竇，更審未詳加調查釐清，也未剖析、說明理由，就直接認定符合營業常規，做出有利何明憲2人的認定，未盡調查職責，因此發回更審。

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