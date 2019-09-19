硬抬腿指侵傳播小姐 色狼竟辯她拉我的手自己來…

2019-09-19 21:54

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子要求傳播小姐小美（化名）到摩鐵陪酒聊天，卻涉嫌強行硬抬起她的單腳，強吻她大腿內側等部位，不理被害者反抗：「不要，我沒有接打砲」，強行指侵，事後辯稱你情我願、小美主動拉他手放到她下體，新北地檢署不採信今日依強制性交罪嫌起訴陳男。

檢警調查，今年3月24日，陳男透過通訊軟體「微信」傳訊給傳播公司，要求派遣傳播小姐前來陪酒聊天，雙方約定1小時1200元，3小時3600元；小美到場後，陳男卻涉嫌強行壓制她肩膀，把她的單腳抬起，強吻她大腿內側、左耳與左頸，甚至不顧小美反抗：「不要，我沒有接打砲」強行指侵得逞。

小美強力抵抗，頂開陳男後，跑進廁所，透過微信傳送：「救我、客人用得我很不舒服、客人要打砲、我不要」等訊息，並播打語音訊息求助，客服獲知後趕緊打電話給陳男：「小姐有反應你在強迫她打砲，我們沒有提供這種服務，一旦有強迫情形，我會請小姐離開」。

小美最後終於離開現場，在客服人員陪同下到醫院驗傷，但她情緒依舊不穩，到醫院時，一邊發抖一邊哭泣，手抖到無法寫字，情緒崩潰。

經警方鑑定與醫院驗傷診斷書，小美下體受傷，且有檢出陳男DNA；陳嫌否認犯行，辯稱是你情我願，還說是小美主動拉他手放到她下體，檢方不採信，依強制性交罪嫌起訴。

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