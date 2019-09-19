搬新家！彰警大埔派出所 明年初啟用

2019-09-19 17:10

〔記者湯世名／彰化報導〕搬新家！彰化市南區市郊大埔地區的治安勤務，原由彰化警分局民族路派出所負責，勤務負擔繁重，經縣府撥經費發包在仁愛東街興建四層樓高的大埔派出所，施工年餘於今年7月竣工，外觀美輪美奐、雄偉氣派，預計明年元月啟用，擔負南區治安維護重責大任。

彰化警分局中華路派出所位於彰化市西區，1公里外的民族路派出所雖位於南區，實際上相當靠近西區，以往民族所員警接獲通報要到南區市郊的大埔地區執行勤務，往往須通過車水馬龍的民族路、中山路與大埔路，才會抵達3公里外的大埔地區，耗費不少時間，有治安上的疑慮，且員警勤務負擔繁重，地方早在20多年前就有新增派出所的聲音，近年來大埔地區形成人車密集的新商圈，新增派出所更有迫切需要。

縣警局後勤科長謝銘源表示，經縣警局爭取獲得縣府撥用南區仁愛東街約500坪空地，作為新建派出所用地，並編列5398萬元於去年5月動工興建，今年7月竣工，驗收完成將裝設冷氣、電腦、辦公設備等，預計明年初落成啟用。中華所則裁撤，其中一部分員警移撥至民族所，另一部分員警則與民族所、卦山所部分員警則移撥至大埔所，警勤區也將重新劃分。中華所舊址則將作為多功能辦公室。

謝銘源說，另外，彰化市彰鹿路與彰水路口的莿桐派出所也屬於民地，以後將歸還，因此縣警局已決定遷建到中華西路與新平路口附近，目前已開始整地，將由縣府編列預算發包動工，預計2年後竣工啟用。

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