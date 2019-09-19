日月潭孔雀園旅館BOT案 邵族族人提行政訴訟敗訴

2019-09-19 17:53

〔記者溫于德／台北報導〕原民會公告南投縣魚池鄉三分之二土地劃入邵族傳統領域，影響日月潭孔雀園觀光旅館BOT開發案，南投縣政府、孔雀園公司等單位不服，向行政院訴願獲勝，引起邵族民族議會議長毛隆昌等人不滿提告。台北高等行政法院審理後認為，行政院訴願結果無誤，今判毛隆昌等人敗訴，可上訴。

本案源於2016年12月20日，南投縣就魚池鄉水社段的孔雀園土地，與「孔雀園觀光股份有限公司」簽訂「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」興建營運契約書，並設定地上權契約，2017年7月20日將孔雀園土地設定地上權登記予孔雀園公司。

魚池鄉邵族文化發展協會後來為劃設原住民族傳統領域，依「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」組成劃設小組，並將成果提請部落會議議決通過，交由魚池鄉公所報請南投縣政府辦理書面審查。

但南投縣政府和孔雀園公司、南投縣魚池鄉公所不服公告，提起訴願，行政院今年1月25日決定撤銷，由原民會另為適法處理；然而，毛隆昌等邵族原住民不服訴願決定，提起行政訴訟要求撤銷。

北高行稍早公布新聞稿指出，行政院為受理訴願機關，除原處分違法可撤銷外，若認定原處分「不妥當」，同樣可撤銷，而本案行政院認為應使公告範圍內全部公有土地管理機關表示意見，方為妥當，才撤銷原處分，完全合法。

再者，本件傳統領域爭議，既未經中央主管機關即原民會組成劃設小組會商協調完畢，就逕行公告邵族傳統領域範圍，並刊登政府公報，即有違誤，因此行政院訴願決定撤銷，並無不當，判毛隆昌等人敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法