跟蹤前妻卻輾傷女警逃逸 法官「尚堪憫恕」輕判莽夫8月徒刑

2019-09-19 15:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子對江姓前妻「舊情也綿綿」，去年3月他疑似開車跟蹤前妻，見前妻江女與男友搭計程車，他用汽車攔住計程車時，被中市五分局文昌派出所員警撞見盤查，吳男趕緊驅車離去，卻輾壓到張姓女警左腳，他不理會警察拍打窗戶叫喊停車，踩油門逃逸，肇事逃逸罪可判處1年至7年徒刑，加上吳男又有前科，但法官卻認為女警傷勢不重，且吳男已賠償3萬6000元，以犯罪情狀「尚堪憫恕」為由，輕判徒刑8月。

判決書指出，吳男去年3月27日清晨疑似開車跟蹤前妻江女，於中市大連路與河北路口，見江女與男友搭計程車，遂把車斜停堵在計程車前，下車質問江女與男友，當時剛好文昌派出所兩位員警途經，合理懷疑吳男有犯罪疑慮，用警車堵在吳男汽車前方，吳男見員警靠近，趕緊返回車內企圖離去，張姓女警站在吳男汽車左前方，吳男仍向左猛打方向盤，企圖強行駛離，左前輪輾壓住女警左腳，兩名警察拍打車窗大呼「壓到警察，停車」，吳男仍逕自開車逃逸，女警左足受挫傷輕傷（傷害未提告訴）。

台中地檢署認為吳男同時觸犯肇事逃逸、妨害公務二罪，依較重的肇事逃逸罪起訴，台中地院審理時，吳男坦承犯行，一審認為，肇事逃逸罪可判處1至7年徒刑，吳男又有恐嚇取財等前科，素行雖不佳，但女警傷勢不重，他坦承犯行、態度尚可，已賠償女警3萬6000元，援用刑法第59條，犯罪情狀「顯可憫恕」，輕判徒刑8月。

台中地檢署不服判決上訴二審，指吳男有前科，是累犯，不但沒有加重量刑，反而還輕判，台中高分院卻認為，吳男雖是累犯，但不需要加重其刑，一審判決並無不當，駁回檢方上訴，維持8月徒刑，可再上訴。

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