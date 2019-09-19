婦人癲癇發作去收驚 色道士竟在神桌做這件事…

2019-09-19 15:09

〔記者王定傳／新北報導〕去年10月，婦人小蘭（化名）癲癇症發作，在老公及兒子陪同下，到新北市新莊區一家神壇，找道士朱國誠收驚，怎料，朱男竟趁她意識不清之際，支開她的老公與兒子，趁機搓揉胸部，再攙扶她到神壇後方，在神桌上指侵小蘭得逞，案發後，朱男賠償200萬元和解，新北地院審理後依乘機性交罪判他1年6月徒刑，緩刑5年。

檢警調查，去年10月20日晚間8時許，42歲的朱國誠在替癲癇發作、意識不清的小蘭收驚時，先是指示小蘭丈夫到超商購買餐盒，再到神壇門口燒金紙，並要求小蘭兒子到神壇祭拜、不准回頭。

朱男順利支開2人後，以手揉捏坐在神壇椅子上、意識不清的小蘭胸部，再攙扶她到神壇後方，讓她趴在神桌上，脫去短褲及內褲，指侵得逞，甚至試圖以生殖器侵入未遂；小蘭離開宮廟後泣訴遭性侵，並在家人協助下報警處理。

檢方偵辦時，朱男辯稱小蘭當時並無意識不清，且經對方同意才發生性行為，檢方並不採信；審理時，朱男坦承犯行，並以200萬元賠償和解，獲得被害者原諒、同意給予緩刑。

合議庭審理後認為本案有情輕法重之感，爰依刑法第59條規定減輕其刑，並審酌朱男與被害者和解，願賠償200萬元，已見悔意，應知所警惕，信無再犯之虞，諭知緩刑5 年，付保護管束，並提供40小時義務勞務。

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