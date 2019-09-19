內湖這些地方最易超速肇事 警加強測速照相

2019-09-19 14:46

〔記者鄭景議／台北報導〕有鑑於交通事故中，年輕機車騎士死亡率最高，台北市內湖警分局日前晚間前往轄內大專院校進行防衛駕駛宣導，分局也特別指出，內湖區易超速肇事路段為潭美街、環山路2段、民權大橋、內湖路1段、康寧路3段；夜間易嚴重超速路段為堤頂大道1段、堤頂大道2段、南京東路6段；為維護用路人的安全，將持續針對上述路段加強移動式測速照相。

內湖分局表示，台北市每10萬人口因車禍死亡2.07人，為六都最低，惟統計台北市108年迄今機車交通事故已造成18-25歲年輕族群10人死亡，分析其自身肇事原因以駕駛失控、超速為主。

內湖分局指出，大學夜間進修部學生多於日間打工後，於傍晚騎車匆忙趕往學校進修，且下課後天色昏暗，視線欠佳，易生危險交通事故。

內湖分局以常見事故型態案例教導學生，增進危險感知能力，提早防禦採取措施預做準備；例如駕駛進入衝突點交織複雜之路口，應保持警覺，避免鑽車落入轉彎汽車之視覺死角。

另為降低機車事故死亡率，內湖分局也教導學生正確配戴安全帽之方法，依據道路交通安全規則第88條規定，配帶時應於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動；若帽帶未繫緊在猛烈撞擊時，恐致安全帽先飛出，頭部直接重創，死亡率將大幅提高。呼籲學生配帶時顎下繫緊釦環，保留1根手指寬度即可，方便頭部活動。

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