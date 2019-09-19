動輒辱罵「廢物」、「去死」 妻忍15年休夫獲准

2019-09-19 14:11

〔記者楊國文／台北報導〕江姓女子不滿丈夫李男動輒辱罵她三字經、「廢物」、「去死」等話，飽受精神虐待，主動搬回娘家居住，並訴請離婚，高等法院認為李男應對婚姻出現破綻負起主要責任，今判准離婚。

江女主張，2004年和丈夫李男結婚， 育有一女、一男。婚後丈夫性情丕變， 動輒以三字經「幹XX」、「廢物」、「去死」等話辱罵她。去年6月15日和丈夫再度發生爭執，他竟喝令斥她「滾回去」，她因不堪長期受精神虐待，因此帶著長女搬回娘家居住至今。

江女指控，分居期間，丈夫仍不斷騷擾她。例如，去年6月28日他騎車尾隨她，並以車輪壓傷她的腳，3天後，丈夫無故 翻搜她和同事間以手機傳送的戲謔影片，並稱該影片是情色影片，同年7月2日、6-9日、11日、13日、15日、21日，丈夫一人或夥同不知名人士至她公司或住家前徘徊、叫囂，讓她心生恐懼，而向法院聲請保護令獲准。

沒想到，丈夫又改到她的娘家門口徘徊，讓她驚恐萬分，害怕有安全意外，日夜都處於崩潰邊緣，雙方婚姻已無法維持下去，因此訴請離婚。

李男指稱，和太太婚後感情融洽，從未辱罵她，也未家暴，而太太因和公司林姓經理有不倫戀，去年３月被兒子發現她的手機與林男互傳情色影片後，太太竟恐嚇兒子不能告訴他，隨即搬回娘家至今，李男也否認曾騎車壓傷太太腳部。兩造婚姻出現重大破綻，應歸責於太太有婚外情，請求法院駁回離婚之訴。

高院指出，依江女和李男互傳即時通訊軟體通訊內容，雙方因對女兒的保險費應由何人繳納，及對購買生活用品一事，出相意見相左時，李男竟以「幹XX」、「廢物」、「去死」等話辱罵江女，江女也因李男騷擾行為，聲請保護令獲准，另外，即使林姓經理傳情色影片給江女，也無法證明有婚外情一事，綜合認定兩造婚姻出現破綻，肇因於李男多次辱罵江女，並喝令她滾出家門，後來又多次騷擾所致，今判准離婚。可上訴。

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